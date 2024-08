Valentin Carboni è un nuovo calciatore del Marsiglia. Durante la giornata di ieri - come conferma il Corriere dello Sport - il passaggio dell'argentino alla corte di De Zerbi è stato perfezionato, non prima che il classe 2005 firmasse il rinnovo con l'Inter fino al 2029 a oltre 1 milione di euro a stagione.

Noti i contorni dell'affare: prestito oneroso per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 36 milioni e il controriscatto fissato a 40 milioni di euro a favore dei nerazzurri. Secondo il Corsport, appare piuttosto chiara la strategia dell'Inter dietro all'operazione: fari fare esperienza altrove a Carboni, farlo crescere, non mollarlo, con la speranza di riportarlo alla base per un pugno di milioni e più pronto rispetto alle attuali performance.