Caso chiuso. Anche il Corriere dello Sport sottolinea senza indugi: Calhanoglu resta all’Inter. Decisivo un contatto con la società avvenuto ieri pomeriggio. Niente Bayern, il turco resta a Milano.

E così torna la calma dopo un po' di subbuglio. Felice soprattutto Inzaghi che lo considera fondamentale nell'impalcatura tattica. Una vittoria della dirigenza interista che - come sottolinea il quotidiano romano - non si è fatta prendere dall’ansia, ma ha mantenuto calma e freddezza fino a costringere Calhanoglu a rompere il silenzio e ad esporsi. La linea era stata chiara fin dal principio della vicenda: Calhanoglu è incedibile, ma se dovesse esprimere il desiderio di andare via, non verrebbe trattenuto, a condizione di un’offerta adeguata al suo valore. Anche nel momento in cui si è diffuso il sospetto che Calhanoglu stesse “usando” il Bayern come una sponda per ottenere un anno in più di contratto (dal 2027 al 2028) e un adeguamento l’atteggiamento è stato assolutamente fermo: nessun margine di manovra o trattativa.