Risultato sorprendente: così il Corriere dello Sport definisce la proiezione del bilancio dell'Inter per la stagione che sta per concludersi. Risultati insperati a livello economico grazie ai ricavi del percorso in Champions League: i nerazzurri, giunti in finale, hanno guadagnato almeno 100 milioni (40 in più rispetto a un anno fa), senza contare il botteghino e tutto quello che genera il match-day (circa 60 milioni).

"Almeno 60/70 milioni di extra ricavi assorbiranno parzialmente l’assenza delle ricche plusvalenze 21/22, oltre ad attutire la spiacevole situazione legata allo sponsor Digitalbits di cui verranno a mancare i 20 milioni previsti a budget - sottolinea il quotidiano romano -. Il costo della rosa dovrebbe restare sostanzialmente invariato: le partenze di Sanchez, Vidal, Perisic l’hanno alleggerito ma sono arrivati Lukaku e Mikhitarian con ricchi ingaggi, oltre a rinnovi contrattuali che hanno richiesto alcuni ritocchi. Nel complesso, la situazione economica resta contrassegnata da uno squilibrio molto marcato tra costi e ricavi d’esercizio, per cui la perdita sarà certamente superiore ai 100 milioni, ma l’Inter ha ricevuto dai maggiori ricavi anche un’iniezione di cassa che consente di affrontare finanziariamente meglio la stagione del calciomercato".

E occhio alla rivalutazione del marchio con la finale di Champions: "Ciò potrebbe consentire a Zhang di negoziare condizioni migliori nei suoi tentativi di realizzare un’uscita accettabile, prima che Oaktree si trovi nelle condizioni di esercitare il pegno", si legge

