Con ogni probabilità, l'Inter parteciperà alla prima edizione del Mondiale per Club allargato che andrà in scena nel 2025. La qualificazione, evidenzia Calcio e Finanza, è ancora ufficiosa perché formalmente la FIFA certificherà i criteri di iscrizione in una riunione programmata per la fine del mese prossimo; nell'attesa, comunque, è facilmente ipotizzabile che la squadra nerazzurra sarà tra le 32 partecipanti di un torneo ricchissimo che metterà in palio 2,5 miliardi di dollari circa.

Questo traguardo, aggiungono i colleghi, potrebbe rafforzare la posizione alla guida del club di Steven Zhang, il cui obiettivo resta il rifinanziamento, seppur complicato dall’aumento dei tassi, per rimanere al comando della società e guidarla per la prima volta nella storia al nuovo Mondiale per Club. "Anche perché i potenziali effetti (seppur tutti da approfondire) della partecipazione a questo torneo possono pesare pure sulla valutazione del club: più visibilità, più soldi e più interesse commerciale, temi che possono influenzare la valutazione sia in caso di ricerca di un socio che in caso di eventuali trattative per la cessione", si legge.

