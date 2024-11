Il magazine Sport Bild ha rivelato un retroscena in merito a Yann Bisseck e alla scelta relativa alla maglia della Nazionale maggiore da indossare. Secondo la rivista, la DFB, la Federcalcio tedesca, ha rischiato di finire incastrata in un bluff: recentemente, infatti, è arrivata negli uffici federali un'e-mail con la notizia che Bisseck aveva optato per il Camerun, nazione di origine del difensore dell'Inter. Ma il documento si è rivelato un falso e l'inganno è stato rapidamente smascherato: Bisseck non ne sapeva nulla e, se avesse avuto la possibilità di scegliere, avrebbe preferito la squadra tedesca.

