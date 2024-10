Dopo l'interrogatorio di questo pomeriggio, durato circa un'ora e mezzo, del presidente dell'Inter Javier Zanetti, sentito in qualità di teste a proposito dei fatti che riguardano la maxi-inchiesta della Procura di Milano sulle Curve delle due squadre meneghine, l'ANSA fa sapere che l'ex capitano della Beneamata avrebbe chiarito alcune situazioni che lo hanno riguardato in merito ai contatti avuti con il capo ultrà, oggi in stato di detenzione, Marco Ferdico.

Secondo quanto riportato dall'agenzia, Zanetti avrebbe fatto sapere che "il capo ultrà Marco Ferdico 'mi accennò la questione' biglietti per la finale di Champions del 2023 e 'io ne parlai con la base della dirigenza', non con Marotta". Anche lo storico numero 4 dei campioni d'Italia in carica, sulla falsa riga di quanto affermato ieri dall'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi (LEGGI QUI), "ha detto di non aver subito mai pressioni, minacce, intimidazioni e che parlava con i capi della curva, ma sempre in un clima 'tranquillo'. E questi non 'facevano mai nulla di male' nei confronti del club. Ha negato di aver avvisato Ferdico di un monitoraggio della polizia sulla curva. 'Non è vero', ha detto" si legge sull'ANSA.