Le voci sul possibile cambio di proprietà dell'Inter, con Suning (a quanto pare) aperto alla cessione del club, continuano a rimbalzare da una parte all'altra del mondo. Secondo i colleghi di Abu Dhabi Sports TV, infatti, la trattativa con Investcorp prosegue e vanno avanti: non è previsto che le cose si concludano in tempi brevi, quindi si parla ancora di qualche mese di attesa. "Se le cose andranno bene, la chiusura e il perfezionamento dell'accordo avverrà nel prossimo anno, nel 2024", precisa l'emittente, dettando i tempi del possibile closing.

آخر التحديثات الحصرية 🚨 :



المفاوضات مستمرة بين الإنتر & انفستكورب ، من غير المتوقع أن تتم الأمور بوقت قصير لذا نحن نتحدث عن بضعة أشهر ، إن سارت الأمور بشكل جيد فالإغلاق وإتمام الصفقة سيكون في العام القادم 2024 .. الآن ننتظر التطورات ️.



Proseguono le trattative tra Inter e… pic.twitter.com/SmKd9II1sN — Turki Alghamdi (@zlatan_gh) September 28, 2023

