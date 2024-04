Messa alle spalle la delusione dell'eliminazione dalla Champions League, Pep Guardiola si proietta sulla FA Cup che vedrà il Manchester City sfidare il Chelsea. Il tecnico dei Citizens, a colloquio con i media presenti sul posto, è tornato anche sulla finale vinta la passata stagione contro l'Inter a Istanbul: "Abbiamo perso l'ultima gara col Real dopo essere stati davvero bravi, mentre con l'Inter abbiamo vinto la Champions con Lukaku che da tre metri, ripeto tre metri dalla linea di porta, da solo, ha colpito in pieno Ederson, il nostro portiere, che ci ha salvato. Lì tutti hanno detto che il City era una squadra incredibile, mentre nell'ultima partita (contro il Real, ndr) abbiamo fatto tutto e non siamo riusciti a segnare. Contano i dettagli, nel calcio è così e va accettato".

"Saranno le stelle, non lo so, ma è il calcio. Direi che non si tratta di Inter, City, Real Madrid o Barcellona: è calcio. Il calcio è così - prosegue Guardiola nella sua analisi -. È successo a Madrid, è successo all’Atletico Madrid, è successo contro il Chelsea, è successo contro l’Inter, all’Inter contro di noi, o al Chelsea contro di noi, è il calcio. E devi accettarlo".

