Parlando ai microfoni dei canali ufficiali della Lega Serie A, l'esterno della Fiorentina Robin Gosens ha ripercorso quelle che sono state le sue tappe italiane nella carriera. Riconoscendo di aver vissuto un momento particolare nei suoi anni all'Inter: "L'Atalanta mi ha fatto crescere quando ero un giocatore sconosciuto e mi ha permesso di andare all'Inter, dove ho vissuto una mentalità incredibile. Mi ha insegnato come affrontare gli alti e bassi, per questo vorrei seguire la carriera psicologica quando smetterò, per aiutare chi soffre di disturbi d'ansia o di depressione. Credo che sia una forza avere il coraggio di parlare. L'anno scorso ho vissuto una crisi mentale, le cose non andavano bene in Germania e ho lavorato tanto con la mia psicologa perché dobbiamo capire come funzionano le emozioni".

Ora per lui c'è la Fiorentina e Firenze, città che l'esterno tedesco fa capire di ammirare a 360 gradi: "Cultura è la parola che meglio descrive Firenze. È un museo a cielo aperto, ogni angolo sembra ricordarti quanto sia straordinaria l'Italia. Firenze è una delle capitali dell’arte e dell’architettura, ma anche la cucina è incredibile. Qui è tutto buonissimo: dal pane senza sale alla bistecca, passando per un bicchiere di Chianti".

