Antonio Conte pregusta il ritorno in campo. Il tecnico nerazzurro ripartirà da Lukaku e da Lautaro, la Lu-La che ha fatto sognare in questa stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex c.t. azzurro punta ancora sul suo tandem offensivo, con il belga che dovrà riprendere da dove aveva lasciato e con l'argentino che invece dovrà scansare le insistenti voci di mercato. L'altro perno imprescindibile sarà ancora certamente Brozovic, il cervello della squadra. E attenzione alle 'nuove' risorse. La Gazzetta indica Sensi ed Eriksen come i due elementi in grado di dare quel qualcosa in più. L'ex Sassuolo sarà l'osservato speciale alla ripresa, dopo una lunghissima assenza dai campi. Per il danese, invece, riprenderà la scalata al cuore di Conte dopo le fisiologiche difficoltà iniziali.