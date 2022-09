Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianfelice Facchetti conferma la sua posizione pro Meazza.

Ha saputo che del vecchio San Siro potrebbe non rimanere davvero niente?

"Non è la parola “demolizione” che mi mette a disagio, né il fatto che così non resterebbe neanche un pezzo simbolico, romantico, del vecchio stadio. Ciò che mi fa male è rinunciare quasi a partito preso, senza considerare altre strade, all’idea di preservare per intero San Siro e, magari, di continuare a giocarci dentro".