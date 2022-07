Il Flamengo sta limando gli ultimi dettagli per ingaggiare Arturo Vidal, in uscita dall'Inter e pronto alla nuova avventura in Brasile. Intervenuto a margine della presentazione del nuovo acquisto Everton, Marcos Braz ha di fatto 'ufficializzato' centrocampista cileno assicurando che "era molto contento, conosceva già il Maracana. Felice e contentissimo dei tifosi del Flamengo. Per quanto riguarda la parte contrattuale - ha poi aggiunto il vice presidente del Mengão -, deve andare in Italia per risolvere alcune questioni personali che gli impediscono un annuncio. Deve ancora risolvere questi dettagli, ma non avremo nessun tipo di problema".