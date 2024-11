Uno dei migliori in campo di Inter-Venezia è stato Filip Stankovic, protagonista assoluto a San Siro con una serie di parate che hanno complicato il cammino dei nerazzurri verso i tre punti, alla fine conquistati con l'incornata di Lautaro. Il figlio di Deki si dice comunque felice della prestazione sua e della squadra: "San Siro, dove tutto è iniziato - scrive su Instagram -. Il risultato non ci premia ma la voglia di lottare fino all’ultimo secondo e la forza del gruppo contano più di tutto. La strada è giusta". Pronta l'approvazione di due ex compagni come Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu: il mancino replica con due fiamme, mentre il turco si lascia andare ad un cuore affettuoso.

