Gianfelice Facchetti, intervistato da Radio Bruno Toscana nel corso del programma 'PentaSport', ha commentato la pesante sconfitta di giovedì dell'Inter al Franchi: "La Fiorentina aveva gli uomini contati, ma i primi undici erano di grande livello. Palladino non ha dovuto fare i cambi. I viola hanno fatto una partita di grande dedizione e sacricio, correndo molto. L'Inter era partita bene, nonostante le due occasioni della Fiorentina. Nel secondo tempo è entrata completamente scarica e non è riuscita mai a reagire. Non conosco le cause di ciò, magari la stanchezza delle tantissime partite potrebbe portare al totale crollo visto giovedì".

Si aspetta cambi per il match di lunedì? "Non credo ci sia molto da cambiare. Partirà dal primo minuto Nicolò Barella, ma fondamentalmente la risposta positiva dovrà arrivare dal gruppo. L'errore di Federico Dimarco? È stata una serata disastrosa per tutti. Diffiicilmente ho trovato una sufficienza. Ripeto, le tante partite consecutive e il poco riposo, hanno portato al calo totale di tutta la squadra". In conclusione, quale giocatore della Fiorentina prenderebbe per l'Inter: "Sarei indeciso tra Pietro Comuzzo e Moise Kean. Dietro l'Inter ha avuto tanti problemi in questa stagione, mentre davanti abbiamo segnato tantissimo; probabilmente puntellerei la difesa".