Per conoscere meglio Giovanni Fabbian, tra i grandi protagonisti dell'exploit del Bologna di Thiago Motta, il quotidiano La Repubblica ha intervistato Alberto Fabbian, padre del giocatore di scuola Inter, che racconta come il figlio ha preso confidenza col mondo del calcio: "Qui a Rustega, frazioncina di Camposampiero, in provincia di Padova, a 4 anni giocava in palestra. Fece lì i primi due anni, poi iniziò all’aperto, sin da bambino il calcio gli è sempre piaciuto. A 8 anni lo prese il Padova. C’è rimasto sino a 15. Lo venivano anche a prendere col pulmino, poi lo recuperavamo noi in auto. Quando ho capito che questa era la sua strada? Le incognite ci sono sempre, prima son bambini, poi ragazzi, di sicuro non c’è mai nulla, ma quando a 15 anni lo chiamò l’Inter, beh, lì ci pensai".

Durante la sua esperienza all'Inter, Fabbian non solo si è formato calcisticamente, ma ha anche conseguito il diploma. E il ragazzo, fa sapere il padre, ci mette ancora impegno negli studi: "Ha fatto il liceo scientifico sportivo, un anno a Padova, quattro nelle scuole dell’Inter, è sempre andato bene, mai un problema, ragazzo con la testa sulle spalle. Ora è iscritto alla facoltà di economia, ha già dato tre esami; sua sorella Alessia che ha 24 anni si è laureata, siamo contenti". In campo, invece, Fabbian parla coi gol, come si è visto l'anno scorso a Reggio Calabria e adesso in rossoblu: "Eh, il vizietto ce l’ha, anche lì non sapevamo come sarebbe andata, il vivaio dell’Inter è importante, ma la B è un’altra cosa, è il mondo dei grandi. La Serie A è ancora più dura, lui si trova benissimo, all’inizio giocava poco, ma coi compagni sta bene, son giovani, motivati, l’allenatore è bravissimo, Giovanni è veramente contento, dice che a Thiago Motta piace proprio insegnare calcio". Ma cosa vorrebbe per il futuro di Giovanni? "Due anni a Bologna li farà di sicuro, poi l’Inter ha un diritto di riacquisto, staremo a vedere cosa deciderà".

