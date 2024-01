Tra i tanti episodi che hanno segnato il concitato finale di Inter-Hellas Verona, c'è anche quello dell'esultanza liberatoria che Federico Dimarco ha fatto esplodere in faccia a Thomas Henry dopo che questi ha fallito il rigore che sarebbe valso il beffardo 2-2 scaligero. Immediate le polemiche per il gesto del difensore nerazzurro, che su Instagram prova a spiegare le sue ragioni: "Ho esultato? Sì ho esultato e anche tanto. Senza insultare nessuno, senza gesti maleducati, ho gioito tanto per la vittoria, per lo “spavento” e per il pericolo scampato. È sport ed è bello anche per questo. Purtroppo è anche severo e crudele nei confronti di chi sta dall’altra parte. E mi spiace se tutta questa gioia mi sia esplosa instintivamente davanti ad Henry che aveva appena sbagliato il rigore e io abbia esultato davanti a lui. Di pancia, sono sincero".

Dimas non si nasconde e rivela: "Qualcuno dirà che non è una cosa bellissima e probabilmente ha ragione, ma non volevo offendere nessuno tanto è vero che al fischio finale, ancora prima di festeggiare coi miei compagni, sono andato ad abbracciarlo. E la stessa cosa ho fatto negli spogliatoi dopo la partita con i miei ex compagni. Perchè questo è lo sport. Si vince, si perde, si esulta, si piange e alla fine ci si abbraccia. Ai moralisti dico: criticatemi pure ma guardate tutto quello che accade in campo non solo quello che vi fa comodo, grazie".

