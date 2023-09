Non è stata bagnata da un risultato positivo, ma è stata una giornata comunque da ricordare ieri per Stiven Shpendi, il giovane attaccante dell'Empoli che ieri ha giocato la sua prima partita da titolare con la maglia biancoazzurra. Per il ragazzo di origini albanesi nato ad Ancona è stato poi un momento ancora più memorabile visto che tale debutto è avvenuto contro l'Inter, ovvero la squadra nella quale lui e suo fratello gemello Cristian, rimasto al Cesena dove militava fino alla scorsa stagione anche Stiven, sognano di giocare un giorno, come ammesso qualche tempo fa ai microfoni di Eleven Sports, oggi confluita in DAZN: "Sin da piccoli abbiamo sempre tifato l'Inter: un sogno in comune sarebbe giocare in Serie A nell'Inter insieme".

