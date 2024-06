Blerim Dzemaili, ex centrocampista del Bologna oggi al seguito della Nazionale svizzera per la TV di Stato elvetica, parla ai microfoni di Sky Sport dal prato dell'Olympiastadion di Berlino esprimendosi su Nicolò Barella: "Secondo me Barella è uno dei top centrocampisti in Europa in questo momento. Poi è chiaro che stia facendo un po' di fatica, come tutta l'Italia del resto. Però lui è uno dei giocatori più forti del momento, a me piace molto perché fa una cosa che pochi centrocampisti fanno ormai: prende tante responsabilità e non ha paura di sbagliare mai. Non è al livello di giocatori come Jude Bellingham e Toni Kroos, ma la strada è comunque quella buona".

