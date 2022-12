Altra intervista concessa da Denzel Dumfries questa volta ai microfoni del quotidiano NU.nl. L'esterno nerazzurro ha parlato della sua prima parte dell'avventura in Nazionale. "Ho sempre pensato che sarei arrivato in Nazionale, ma in pochi credevano in quel sogno. I miei genitori non mi hanno mai spinto, al contrario - racconta -. Pensavano che lo sviluppo come persona e il finire la scuola fossero più importanti, così avrei avuto un piano-B qualora avessi deciso di smettere col calcio. Solo io seguivo le partite in TV, a casa, non avevamo canali o abbonamenti sportivi. I miei genitori hanno iniziato a guardare il calcio solo quando ho iniziato a giocare nello Sparta".