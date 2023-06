Federico Dimarco e Alessandro Bastoni sono gli unici due nerazzurri ad essere stati inseriti nel Team of the Season della Champions League che si è conclusa ieri. Nella top 11 inevitabilmente domina il Manchester City. Di seguito il tweet con i complimenti dell'Inter:

