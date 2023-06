Federico Dimarco, laterale dell'Inter, è il protagonista di una delle 50 storie scelte da 'Rivista Undici' per il suo numero 50 in edicola il prossimo 6 giugno. Un numero speciale che celebra il presente e racconta il futuro dello sport. Ma cosa si aspetta l'ex canterano nerazzurro dal futuro dello sport? "Mi auguro che mio figlio riesca a seguire le mie orme, ovviamente se vuole - le sue parole che si possono ascoltare nella pillola video pubblicata sul profilo Instagram del mensile -. Mia figlia voglio che faccia uno sport in cui sia felice e si diverta".