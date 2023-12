"Dobbiamo pensare a noi stessi, non agli altri. Abbiamo fatto un'ottima partita, il risultato è giusto e dobbiamo continuare così". Le parole sono di Federico Dimarco, protagonista ai microfoni di Sportitalia nell'immediato post partita contro l'Udinese, match in cui è andato in rete per il momentaneo 2-0 nerazzurro.

"Certo che guardiamo le partite in ritiro, penso lo facciano tutti - prosegue Dimash -. Dobbiamo pensare a noi stessi, se guardiamo agli alti rischiamo di perdere punti e non va bene. Inzaghi il 'Demone di Piacenza'? Noi lo chiamiamo mister e basta (ride, ndr). Cosa c'è diverso rispetto a due anni fa? Non è stata facile la botta di due anni fa, ma il passato è passato e ora dobbiamo pensare al presente. Stiamo andando bene in campionato e dobbiamo continuare così".

