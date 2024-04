L'Ajax fa sul serio per Cristian Chivu, tecnico dell'Inter Primavera che sta viaggiando veloce verso le semifinali scudetto. Stando alle informazioni in possesso di Gianluca Di Marzio, l'idea dei Lancieri sarebbe quella di riportare a casa il romeno offrendogli un contratto quinquennale, prima da vice allenatore per poi averlo pronto per la prima squadra fra 2-3 stagioni. Emissari del club olandese sono stati in Italia recentemente per osservarlo, in particolare durante la gara vinta dai nerazzurri contro il Cagliari dello scorso 20 aprile. Da par suo, Chivu è lusingato dall'interesse della sua ex squadra e sta riflettendo sul da farsi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!