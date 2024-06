Nel corso di un'intervista rilasciata a Trouw, il difensore dell'Inter Stefan de Vrij è tornato a parlare della spinosa vicenda legale che lo ha visto contrapposto alla SEG, la sua vecchia agenzia di procura con la quale è in causa: "A causa dell'amicizia che esisteva in passato con molti dipendenti della SEG, ho perso di vista il lato commerciale. Allora non ho chiesto certe cose perché non volevo sembrare sospettoso. Questa è stata una lezione: devi sempre rimanere professionale. Ora ho un agente che discute tutto con me in modo molto chiaro e trasparente”.

Quanto è stato grande l'impatto del caso su di te?

“Non è ancora del tutto finita. C'è tempo fino al 7 luglio per ricorrere in Cassazione. Sono passati cinque anni da quando l'ho scoperto. Ha avuto un grande impatto su di me e mi ha richiesto molta energia. L'intero processo ha richiesto molto tempo. Ma cerco sempre anche di guardare me stesso. Naturalmente le persone mi hanno deluso, ma mi sono chiesto: cosa avrei potuto fare diversamente? Poi dico: sono stato ingenuo, troppo fiducioso”.

In un'intervista a Het Parool, il capo della SEG Kees Vos ha descritto De Vrij come un accaparratore di denaro e 'il banco dei pegni di Rotterdam'.

“Anche il fatto che inizi con qualcosa che non ha nulla a che fare con questa situazione dice qualcosa. Ma ciò che si dice di me non mi tocca più. Per la loro reputazione, cercano di salvare ciò che può essere salvato. Se si guardano i fatti, tutti i giudici sono stati d’accordo con me. Questo è ciò che conta per me".

Sei conosciuto come una persona intelligente, ma anche tu puoi diventare vittima di pratiche losche nel calcio.

“L’intelligenza è separata dalla mia ingenuità. Ero molto fiducioso, perché una cosa del genere non mi sarebbe mai venuta in mente. Ma questo non significa che tutti siano come me. Forse mi ha reso più intelligente".

