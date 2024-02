L'Inter ha in pugno Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano del Porto, in scadenza di contratto tra pochi mesi, è l'obiettivo seguito da tempo dalla dirigenza nerazzurra per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Un altro acquisto a parametro zero da parte del duo Marotta-Ausilio.

In Turchia però non considerano ancora chiusi i giochi, tanto da parlare di un incontro tra la dirigenza del Fenerbahçe e l'entourage di Taremi nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dal quotidiano A Spor, l'iraniano è considerato il profilo giusto per rimpiazzare in rosa il partente Edin Dzeko. Un intreccio di mercato dalle forti tinte nerazzurre.