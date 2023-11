Sono ben otto le squadre europee in fila per uno dei talenti più cristallini del calcio argentino del domani: si tratta di Claudio Echeverri, attaccante di proprietà del River Plate messosi in mostra nel Mondiale Under 17 in Indonesia dove ha segnato cinque gol in sei presenze. Diversi club del Vecchio Continente lo cercano per il suo talento, leadership e dribbling: il quotidiano spagnolo AS, in particolare, sottolinea come giganti europei del calibro di Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain siano sulle tracce del Diablito, ma anche l'Inter, la Juventus, il Milan, il Benfica e l'Atletico Madrid hanno messo il suo nome sui propri taccuini.

Il River Plate, comunque, ambisce a prolungare il contratto del proprio gioiellino, in scadenza nel dicembre del 2024, puntando anche ad alzare la clausola rescissoria fino a 30 milioni di euro dai 25 attuali, rendendola valida fino a dieci giorni prima della chiusura del mercato.

