Nelle ultime ore si è parlato di Dries Mertens in orbita Inter, ma l'eventuale accordo con il belga potrà arrivare solo ed esclusivamente dopo gli addii di Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti . In questo momento dalle parti di Viale della Liberazione si lavora sulle uscite, con il cileno alla ricerca di un'intesa per la risoluzione del contratto. La domanda è sempre quella: dove continuerà la carriera?

Secondo quanto riferisce dal Cile Red Gol, "la partenza dell'attaccante dal Napoli potrebbe aprire una porta importante al Niño Maravilla per il suo futuro - si legge -. Gli azzurri negli ultimi mesi hanno avuto diversi addii pesanti, come quello di Lorenzo Insigne. Alla ricerca di nomi importanti e con la Champions League in vista, non sorprenderebbe se si presentasse un'opzione per il ragazzo di Tocopilla. Per ora Alexis Sanchez vuole restare, ma l'Inter cerca un modo per rescindere il suo contratto".