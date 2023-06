Ovviamente non poteva mancare il messaggio di Steven Zhang, presidente dell'Inter, dedicato a Danilo D'Ambrosio, che oggi ha annunciato di aver chiuso ufficialmente, non senza rammarico, la sua lunga esperienza in nerazzurro, colori che ha difeso con onore dal gennaio 2014 fino allo scorso 10 giugno, nella finale di Champions League di Istanbul. "Grazie Dani, ti voglio bene, Uno di noi sempre", ha scritto su Instagram il numero uno del club milanese, postando una foto che lo ritrae in posa con D'Ambro.