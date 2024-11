Hernan Crespo non ha dubbi: Lautaro Martinez è un campione e presto arriverà ad eguagliare anche il suo numero di gol in nazionale. Le parole di Valdanito alla Gazzetta dello Sport.

Che ne pensa di Lautaro?

"Che è uno dei più forti attaccanti del mondo. Non mi dimentico quando, qualche anno fa, lo voleva il Barcellona e sembrava che l’Inter tentennasse. Io gli consigliai di restare in nerazzurro, perché si sarebbe tolto grandi soddisfazioni e avrebbe avuto la possibilità di crescere ancora. Non mi sono sbagliato".

Con l’Inter, però, è fermo a quota 5 gol in questo campionato. Come mai?

"Ci sta che un attaccante, pur bravo come Lautaro, possa attraversare un periodo in cui segna con minore frequenza. Ma ciò non vuole dire che bisogna criticarlo, perché criticare Lautaro sarebbe una bestemmia. Lui è un vero trascinatore, sia nell’Inter sia in nazionale".

Dove può arrivare l’Inter trascinata da Lautaro?

"Io dico che è candidata a vincere lo scudetto e a lottare per arrivare in finale di Champions League. Lautaro garantisce i gol, Thuram è la sua spalla ideale, il gioco che propone il mio amico Simone Inzaghi è perfetto per le caratteristiche degli elementi che a disposizione. L’Inter, in Italia, è di gran lunga la squadra più completa e più esperta".

C’è qualcuno del passato a cui assomiglia?

"Difficile paragonare giocatori di epoche diverse, però credo che Lautaro sia un mix di alcuni attaccanti argentini. Ad esempio, in area è micidiale come Aguero. In acrobazia, lo ammetto, mi rivedo in lui, anche se lui deve migliorare nei colpi di tacco... Di testa è forte come lo era Batistuta, anche se non ha la stessa potenza. E poi è rapido, quando parte in contropiede, e il pallone non glielo porti mica via... Chiedete a un difensore se preferisce marcare Lautaro o Lukaku, e sentiamo la risposta...".

