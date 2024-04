Fulvio Collovati ha rilasciato un'intervista a sempreinter.com parlando della situazione di Inter e Milan. "Io sono dell’idea che Suning non voglia rinunciare all’Inter - dice -. Estendere o rifinanziare il prestito, ma fino a quando? Non so dirvi esattamente quando, ma il futuro dell’Inter tra uno, due, tre, quattro anni non sarà con Suning”.

"Ultimamente - continua - ho commentato le partite dell'Inter una decina di volte, quindi le conosco bene. È una squadra che per circa 60/70' gioca ad altissimi livelli, anche in Europa, ma poi fa fatica perché perde energie. In Italia sono chiaramente la squadra migliore. Spendono tante energie, perché i loro giocatori partecipano ad entrambe le fasi. I giocatori si inseriscono molto, guarda Barella, Dimarco, Calhanoglu, Mkhitaryan. Lo si è visto contro l'Atletico Madrid in Champions League, ma anche in Serie A contro Genoa e Napoli".

Anche per questo Collovati giudica "un po’ sorprendente che non siano riusciti a raggiungere le ottave finali della Champions League. All'andata l'Inter avrebbe potuto segnare due o tre gol. Invece la partita finì 1-0. Al ritorno avrebbero potuto segnare il 2-1 con Barella e Thuram. Ma non sono stati in grado di farlo. Hanno sofferto e hanno subito il pareggio subito dopo aver segnato". Nessuna critica per quel che riguarda il mercato. "Forse avrebbero potuto fare meglio in attacco, soprattutto guardando Alexis Sanchez. Bisogna però ricordare che nessun club italiano può permettersi di avere in panchina un attaccante da 40 milioni di euro”.