Cambia il format del sorteggio per i gironi di Champions League. A partire dalla stagione 2024/25, infatti, le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al loro coefficiente di club, tranne la detentrice che andrà sempre in prima fascia. Ogni squadra gioca contro due formazioni delle quattro fasce, una volta in casa e una fuori. Le squadre non possono affrontare avversari del proprio paese e possono essere sorteggiate contro un massimo di due squadre dello stesso paese.

Tutte le 36 squadre saranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche. Per ogni squadra sorteggiata manualmente, un software automatizzato designato sorteggerà casualmente otto avversari dalle quattro fasce, che verranno rivelati sullo schermo nella sala del sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.Il sorteggio inizierà con la Fascia 1, assegnando otto avversari a tutte le nove squadre, una dopo l’altra, e continuerà con le altre fasce. Il software, realizzato dalla AE Live, garantirà la totale casualità nel rispetto delle condizioni del sorteggio stabilite dai regolamenti (ad esempio, protezione del paese e non più di due avversari dello stesso paese), garantendo che il sorteggio possa essere completato per tutte le squadre senza risultare in una situazione di stallo in nessun momento. Il calendario sarà svelato il prossimo 31 agosto.

L’intero sviluppo del sorteggio è stato esaminato da un revisore esterno, Ernst & Young, con particolare attenzione alla casualità e alla conformità con le regole del sorteggio. Ernst & Young fornirà anche la revisione e il controllo delle operazioni di sorteggio manuali e digitali sul posto.

