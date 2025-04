Alessandro Bastoni, MVP di Bayern Monaco-Inter, è in lizza per vincere il premio di 'Player of The Week' UEFA per quanto riguarda la due giorni di Champions League valida per i quarti di finale d'andata. Il difensore nerazzurro se la gioca con altri tre candidati: Robert Lewandowski, autore di una doppietta in Barcellona-Borussia Dortmund, Declan Rice, che ha messo la firma su due dei tre gol che l'Arsenal ha rifilato al Real Madrid e Khvicha Kvaratskhelia, marcatore del sorpasso del PSG sull'Aston Villa.