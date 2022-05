Nel corso della lunga intervista rilasciata a Sky Sport, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha espresso ottimismo sulle possibilità dei club italiani di arrivare al gradino più alto della Champions League: "Sono sicuro che le italiane abbiano tutto per arrivare anche in finale di Champions. Quest'anno sono state molto sfortunate, specie l'Inter che ha una squadra davvero buona. Anche il Milan è forte e abbiamo visto la Roma che ora è concentrata sulla finale di Conference League. Quindi sì, è assolutamente possibile che una squadra italiana sia protagonista in Champions".