"Questione Livaja . Ripeto: in 18 anni di carriera, non sono mai arrivato alle mani con nessuno. Ho fatto casini, mi sono preso sempre le responsabilità, ma non sono mai arrivato alle mani. Evidentemente qualche suo coniglietto gli ha riferito male e gli ha fatto fare una brutta figura, al caro José", ha puntualizzato Cassano.

"Non ho mai vinto nulla? Il calcio per me è sempre stato amore, passione e divertimento. Ho scelto la Roma per questi motivi, altrimenti sarei andato alla Juve. Mourinho vada a domandare a Conti, De Rossi e Totti cosa ho fatto a Roma. Lui ha vinto, ma sta facendo vedere uno scempio: sta facendo dei disastri, uno spettacolo osceno - ha sottolineato FantAntonio -. L'Inter? Lui ha vinto quello che ha vinto, io niente, ma io ho sempre giocato per far divertire. Lui ha vinto facendo un calcio osceno. Lui deve capire che come allenatore è scarso: lui parla, fa l'illusionista con gente incompetente. Ma la gente non è stupida, si è accorta che è rimasto a 30 anni fa. Ha avuto la fortuna di allenare grandi campioni facendo un calcio orribile"

"Il Real Madrid? Ho fatto malissimo, non ho mai giocato per colpe mie. Ma se mi hanno preso, tra i Galacticos, vuol dire che ero un fenomeno - ha spiegato Cassano -. A te da Madrid ti mandarono via perché facevi un calcio orribile. E mi ricordo di Inter-Samp, quando facevi casino, cinema, le manette, aizzando tutta la gente. Di calcio, José, non sai parlare: io posso spiegarti tutto quello che vuoi perché sono stato un grandissimo calciatore, tu parli di tutt'altro. Michels, Sacchi, Guardiola: loro hanno cambiato davvero il calcio e saranno ricordati. José, il giorno che smetterai di allenare, dopo tre giorni non ti ricorderà nessuno. Lascerai solo litigi e casini".