Accordi sotterranei tra Juventus e Sassuolo che la Guardia di Finanza di Torino fa emergere: al centro di tutto Merih Demiral, come sottolinea oggi il Fatto Quotidiano. Nei documenti scoperti anche il nome di Hamed Traoré. "Tali accordi avrebbero generato in capo alla Juventus impegni di natura economico-finanziaria i cui effetti non sarebbero stati rilevati nei relativi bilanci", si legge in riferimento a scritture private sul difensore turco. Si tratta di una serie di mail del 30 gennaio che dimostrerebbero l'accordo per la cessione alla Juve dopo l'acquisto nel gennaio 2019 da parte del Sassuolo. Mail tra i dirigenti bianconeri Fabio Paratici, Federico Cherubini, Cesare Gabasio e Maurizio Lombardo.

"Mi sta chiamando agente calciatore… posso dire di andare a firmare? Prima vorrei che documento fosse firmato da loro (dal Sassuolo, ndr) fatemi sapere", dice Paratici in un’intercettazione. La risposta di Cherubini risponde: "Mi ha chiamato sia Fabris (segretario Sassuolo, ndr) che Gianni Rossi (Rossi Giovanni, dirigente del Sassuolo, ndr). Stanno modificando alcune cose non rilevanti (a detta loro) e rimandano tutto. Chiedono possibilità intanto di far andare calciatore alla Master (…) x firmare tutti i documenti perché devono sistemare delle cose e non vogliono perdere tempo. Frank (Trimboli, l’agente, ndr) può anche tenere contratto in mano fino a quando non mandano scrittura firmata. Fammi sapere se possiamo autorizzarli ad andare". Paratici: "Digli a Frank di non firmare sino a quando x te non è ok".