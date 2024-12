Carlos Carvalhal, ex allenatore del Beşiktaş e dell'Istanbul Başakşehir in Turchia e oggi alla guida dello Sporting Braga, ha parlato molto bene dei giocatori che hanno giocato per la Nazionale. Con elogi in particolare per Hakan Calhanoglu, capitano dei Milli Takim e perno dell'Inter di Simone Inzaghi: "Lui come Arda Güler e Kenan Yıldız sono giocatori di alta qualità e di successo. Naturalmente, per la Nazionale turca è anche molto importante che questi calciatori abbiano successo nei club in cui giocano", le sue parole a TRT Spor.