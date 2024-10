Dopo aver incensato le doti da leader di Lautaro dopo il bel gesto durante il rigore in Inter-Stella Rossa (LEGGI QUI), Fabio Caressa presente nel post partita di Europa League di Sky Sport ha fatto un plauso all'attaccante nerazzurro Marko Arnautovic e alla prestazione fatta contro i serbi: "Arnautovic, che secondo me è stato fischiato in maniera ingiusta, hanno dato tanto come impegno. E considerati gli impegni dell’Inter è molto importante avere giocatori così reattivi e un gruppo così unito dopo la vittoria dell’anno scorso. Ha veramente dato l’anima. L'Inter, al di là che poi abbia stravinto la partita, per qualche minuto è andata leggermente in difficoltà. Roba di circa sette minuti, però si vedeva che qualche giocatore era molto stanco e Arnautovic era uno di quelli che ha aiutato. Ha fatto tre gol nelle ultime quattro Champions giocate, quindi così poco non fa" ha detto sull'8 di Inzaghi prima di soffermarsi proprio sulle scelte dell'allenatore dell'ultimo periodo.

Sul turnover di Inzaghi:

"Per anni si è parlato per anni delle sostituzioni di Inzaghi, prima alla Lazio, poi i primi tempi all’Inter. Nel calcio, soprattutto in Italia, quando ti mettono un'etichetta non te la levano più. Peraltro negli anni Simone è cambiato: nelle conferenze stampa e nella comunicazione, nell’atteggiamento nel modo di gestire la squadra e il modo di giocare, facendo delle cose molto importanti. Però ogni tanto c’è ancora attorno a lui questo alone di peccato originale che per me non è giusto perché gli allenatori cambiano e lui lo ha fatto".

Sul gol di Calhanoglu:

"Gol importantissimo e bellissimo. C'è una piccola deviazione ma non cambia la sostanza dell'azione e l'intelligenza di metterla su quel palo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!