Immagine migliore dai campi europei? A rispondere per primo, nel salotto di Sky Sport, è Fabio Caressa che nel post-Europa League torna a commentare l'episodio che ha visto il capitano dell'Inter protagonista durante la partita contro la Stella Rossa nell'episodio del rigore che lo stesso Lautaro ha conquistato cedendo però il privilegio della battuta dal dischetto al compagno di reparto Mehdi Taremi, concedendogli la possibilità di segnare il primo gol ufficiale con la maglia nerazzurra. Di seguito la fotografia del telecronista.

"Quando Lautaro dà il pallone a Taremi per battere il calcio di rigore. A me Lautaro è sempre piaciuto, ma credo che sia una di quelle immagini che fanno capire non solo il giocatore che entra e fa gol dopo averlo ritrovato, ma fa capire la capacità di mostrarsi leader. È una specie di benvenuto che dà a Taremi, perché si vedeva che Mehdi voleva segnare. Aveva rubato palloni importanti per far gol, ma non era riuscito a segnare e sia lui che Arnautovic, che secondo me è stato fischiato in maniera ingiusta, hanno dato tanto come impegno. E considerati gli impegni dell’Inter è molto importante avere giocatori così reattivi e un gruppo così unito dopo la vittoria dell’anno scorso".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!