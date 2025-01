"Semplicemente impressionante": così Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport commenta l'Inter di Inzaghi che batte l'Atalanta e vola in finale di Supercoppa.

Le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini faranno comunque discutere: Ederson, CDK e Lookman in panchina...

"Mi hanno sorpreso, inutile negarlo. Non vorrei che la formazione di ieri sia stata fatta con un occhio rivolto al campionato".

Poteva fare di più la Dea?

"Ma guardi, chi è sceso in campo ha dato tutto e dal punto di vista fisico l’Atalanta è stata sul pezzo, non mi è dispiaciuta affatto. È stata una partita vera, non è che l’Inter abbia passeggiato. Semplicemente la squadra di Inzaghi è di un livello superiore".

Mattatore della serata è stato Dumfries, forse non uno dei protagonisti più attesi.

"È quasi una punta in più, infatti nel primo tempo si era già presentato tutto solo davanti a Carnesecchi, prima di cadere. Avevo pensato pure ci fosse rigore, poi in realtà rivedendolo è stato bravo Chiffi a non fischiare. Il succo, però, è che l’Inter con due esterni come l’olandese e Dimarco ha due giocatori che possono farti male anche sulle corsie, abili a buttarsi negli spazi e con gol nei piedi".

Chi ultimamente ha qualche problema sotto porta è Lautaro, al di là del gol segnato a Cagliari nell’ultima di campionato.

"Sembrava si fosse sbloccato nell’ultima del 2024 e, invece, alla prima del 2025 si è divorato una caterva di occasioni. Però io resto del mio pensiero: i problemi per gli attaccanti iniziano quando le chance non ci sono, non se le sbagliano".