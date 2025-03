L'Inter è riuscita a battere il Feyenoord a domicilio grazie alla strategia tattica studiata da Simone Inzaghi, come sottolineato da Fabio Capello negli studi di Sky Sport: "I nerazzurri non hanno permesso agli avversari di fare niente, se non tre spunti tra primo e secondo tempo - le parole dell'ex tecnico -. Il Feyenoord non aveva quel dinamismo mostrato contro il Milan, vuol dire che l'Inter era ben piazzata e non lasciava spazi".