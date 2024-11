Le frenate continue hanno fatto scivolare Juventus e Milan fuori dai primi quattro posti della Serie A. E così Fabio Capello avvisa le due squadre che ha anche allenato nella sua lunga carriera: "I numeri lo dicono chiaramente: Juventus e Milan devono darsi una mossa o rischiano il posto Champions per la prossima stagione - scrive l'ex tecnico sulla Gazzetta dello Sport -. Con la concorrenza che si sta delineando in questo primo spezzone di campionato, la corsa Champions per le due big pare tutt’altro che scontata".

"Il Napoli capolista, senza altri impegni durante la settimana, ha tutto per durare sino a fine stagione, occupando uno dei primi posti. L’Inter, che a mio parere è la squadra più attrezzata del lotto, difficilmente uscirà dalle prime quattro. Mentre l’Atalanta è ormai da anni una realtà da Champions: società seria, allenatore bravo e identità forte ne fanno gioco forza una candidata credibile, direi addirittura fortemente indiziata a centrare il piazzamento. Ma Juve e Milan devono stare attente anche alle cosiddette outsider, che stanno facendo molto bene . Mi riferisco a Lazio e Fiorentina, che sono sopra in classifica, senza comunque dimenticare la Roma, al momento un po’ attardata".

