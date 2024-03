Nazzareno Canuti, ex difensore dell'Inter, parlando ai microfoni di TAG24 offre una visione diversa della questione Francesco Acerbi-Juan Jesus: "Penso che si stia parlando troppo di questa cosa. Mi sembra evidente che non ci sia una prova tangibile né da una parte né dall’altra. Dobbiamo farci un’idea solo ascoltando le testimonianze di un giocatore o dell’altro. Resta il fatto che sono episodi davvero al limite. Se fosse capitato a me, se qualcuno mi avesse offeso così pesantemente, Io gli avrei dato il resto. Mi avrebbero squalificato ma avrei avuto modo di spiegare le mie motivazioni. Probabilmente solo quella sarebbe stata una prova evidente. Invece così Juan Jesus dà ad Acerbi del razzista e Acerbi dice di non aver mai detto quelle cose. Non si capisce tanto bene come sono andati i fatti. L’unica cosa che mi dà fastidio è che la Nazionale italiana, prima ancora di avere un verdetto, ha mandato via il giocatore. Questa cosa non mi sembra corretta”.

Però anche l’Inter sta aspettando la decisione che verrà presa nei confronti di Acerbi e si parla addirittura della possibilità di rescindere il contratto col giocatore…

“È chiaro che se Acerbi dovesse essere squalificato per 10 giornate, la società potrebbe impugnare il contratto. Tra il dire e il fare però c’è di mezzo il mare e il resto convinto che dobbiamo aspettare per vedere più chiaro in questa situazione”.

Si parla anche dell'Inter a livello di campo.

"La delusione per l'eliminazione dalla Champions c’è, ma purtroppo in quel tipo di partite si sconta sempre quello che potevi fare e non hai fatto. L’Inter ha perso la possibilità di qualificarsi con la gara d’andata perché a San Siro avrebbe dovuto vincere 3 a 0 e mettere in cassaforte il passaggio del turno. Invece è andata in Spagna e ha perso, ma in Coppa si può stare. Quando hai la possibilità e non ne fai abbastanza all’improvviso puoi trovarti fuori. Simone Inzaghi in dubbio? Assolutamente no, credo che Inzaghi non sia assolutamente in discussione. Il mister è l’ultimo dei problemi dell’Inter. Questa squadra può crearsi dei problemi solo da sola. Tra l’altro, a questo punto del campionato, mi sembra stia facendo un percorso simile a quello del Napoli lo scorso anno, che si sarebbe potuto complicare i piani solo crollando”.

Tanti addetti ai lavori parlano di questa squadra come una delle più belle di sempre, dal punto di vista del gioco. Sei d’accordo?

“Sì, sono d’accordo, perché questa Inter ha dimostrato di essere davvero squadra. Quest’anno non solo ha giocato bene, ma ha fatto vedere a tutti cosa vuol dire avere un gruppo coeso. Quando uno spogliatoio è compatto e c’è la squadra, gli obiettivi si raggiungono. Quando invece si ragiona solo in maniera individuale o sì dipende da un solo giocatore, i piani si complicano. Anche in questo senso darei grande merito ad Inzaghi per essere riuscito a costruire questo gruppo”.

