Intervistato da Sky, l'ex calciatore della Roma, Vincent Candela ha parlato anche dei fratelli Thuram, suoi connazionali e figli dell'ex compagno di Nazionale Lilian: "So che ha fatto bene (ha detto di Kephren, ndr). Non so chi sia il più forte fra lui e Marcus che si è trovato bene all'Inter. Anche la Roma è molto interessata al piccolo Thuram, sono contento per il mio amico Lilian con cui abbiamo fatto tante battaglie insieme. Lui ha giocato anche nella Juve quindi potrebbe essere un vantaggio. Ma non so dire le sue qualità o i suoi difetti non lo conosco abbastanza bene per giudicarlo".