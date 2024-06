Dopo l'intervista alla Rai Sport (LEGGI QUI), dove ha destato qualche preoccupazione sulle condizioni del compagno all'Inter, Nicolò Barella, il centrocampista nerazzurro e capitano della Turchia, Hakan Calhanoglu, ieri avversario dell'Italia, ha parlato anche a Sky Sport, dove ha risposto anche su Beppe Marotta, nuovo presidente della Beneamata: "Dobbiamo continuare così, in queste settimane abbiamo giocato sulla parte tattica, che mancava. Siamo una squadra giovane che sta crescendo ma che ha anche giocatori d’esperienza: un bel mix" ha detto sulla Nazionale turca.

Su Montella:

"Il mister con i giocatori è sempre positivo, ci sta aiutando molto. Io come sapere ci avevo già lavorato al Milan, ho un buon rapporto con lui. È un allenatore che sta spingendo tanto".

Su Marotta presidente:

"Ho già scritto un messaggio nel gruppo. Siamo contenti. Marotta è sempre importante per noi, per la società, per il nostro club. Ha sempre fatto grandi cose e siamo contenti sicuramente".

Sui compagni:

"È sempre bello rivedere i miei compagni. Mi dispiace per Barella che si è fatto male, speriamo che recupera molto veloce perché l’Italia ha bisogno di lui, è un giocatore molto forte e importante, lo conosco bene. È sempre bello vedere i miei compagni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!