Dopo il pareggio di questa sera contro l'Italia, il centrocampista dell'Inter e capitano della Turchia, Hakan Calhanoglu si è presentato ai microfoni di Rai Sport, dove ha lodato Nicolò Barella, al quale augura una pronta guarigione, spaventando anche un po' gli italiani. "Stiamo lavorando e puntando molto sulla parte tattica. Giocare contro l’Italia non è semplice, con il terzino che si inseriva, con Dimarco che entrava. Però eravamo sempre compatti con le giuste distanze. Sono contento perché abbiamo giocato contro una squadra molto forte che ha valore. Dobbiamo continuare così" ha detto sul match.

Da campione d'Italia che spinta porti alla Turchia?

"La spinta c’è sicuramente. Però alla fine quando finisci il campionato è difficile puntare forte perché c’è un po’ di stanchezza, ma Montella non sta mollando, stiamo lavorando tantissimo. Vogliamo prepararci molto bene perché sarà molto importante e decisiva la prima partita con la Georgia".

Cosa vi siete detti con i vostri compagni di squadra?

"Sempre bello vedere i compagni, siamo lontani ma con il cuore vicini come avete visto oggi. Mi dispiace per Barella, spero che recuperi velocemente. Lui per l’Italia è molto importante perché è molto forte, per noi è stato un bene che non ha giocato oggi, ma auguro il meglio all’Italia".

