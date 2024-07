Hakan Calhanoglu si è concesso ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida tra Olanda e Turchia, quarto di finale di Euro2024. "La squalifica contro l'Austria? Ho sofferto tanto, non sono abituato a stare fuori. Sono contento, la squadra ha fatto un grande lavoro anche senza di me", esordisce.



Non ci sarà Demiral, come avete preso questa squalifica?

"Mi dispiace tanto per lui. Non voglio fare tanta polemica, ci sono tante discussioni. Siamo con lui, la squadra è con lui. Dobbiamo aspettarlo. Una situazione pesate, ognuno ha la sua esultanza. Noi siamo turchi, siamo così. Ci sono state tante polemiche, non voglio farlo anche io. Dobbiamo accettare e guardare avanti".



Che spinta vi dà tutto questo entusiasmo attorno a voi?

"C'è tanto entusiasmo all'interno della squadra ma anche all'esterno grazie ai nostri tifosi. Ci stanno aiutando, siamo contenti. Spero domani possano fare ancora di più. Domani giocheremo anche per Demiral, vogliamo dargli forza. Noi ci crediamo sempre, vogliamo arrivare fino in fondo. Montella è molto bravo, ero felice quando è arrivato.



Ti sei sentito con gli olandesi dell'Inter?

"Non abbiamo parlato. Ci sarà tanto rispetto, sono contento di vedere lui e De Vrij. Quando siamo in Nazionale però è diverso, ognuno fa il suo e vuole vincere".