Lunga intervista ai microfoni di Kicker per Yann Bisseck, pronto a tornare in Germania per sfidare il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Tra i tanti temi affrontati c'è ovviamente l'esordio con la maglia della Nazionale maggiore tedesca, arrivato contro l'Italia dei compagni Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, in campo in quel match di Nations League: "Se ci son state battute tra di noi? Sei molto concentrato, soprattutto in questa partita in cui le cose sono andate male. Ma mentirei se dicessi non aver un po' di tempo per divertirmi e fare qualche scherzo. In un corner Bastoni mi gridò qualcosa e poi disse agli italiani: 'Potete lasciarlo andare!'. È stato davvero divertente".

Dopo aver ripercorso la sua carriera, il gigante tedesco parla di Inter ammettendo di aver pensato anche ad un trasferimento all'Eintracht Francoforte: "Volevo anche andare a Francoforte in estate. All'inizio, prima che apparisse la possibilità Inter. Anche mio padre pensava che Francoforte potesse essere la scelta giusta. Quando hai passato tante cose da giocatore e poi senti che un club che ha appena raggiunto la finale di Champions League bussa alla tua porta... volevo sapere quanto fossero seri. Quando ho parlato al telefono con il direttore sportivo, ci ho creduto. E il resto è trascorso relativamente in fretta". E l'accoglienza in nerazzurro è stata positiva: "Sono stato fortunato perché all'inizio non c'erano tutti. Non tutti in una volta, almeno. C'erano Robin Gosens, Henrikh Mkhitaryan, ecco alcuni nomi. Ma finora sono stato davvero fortunato nella mia carriera perché ho sempre giocato in squadre amichevoli. A dire il vero ero un po' preoccupato. Immagina: qualcuno viene dalla Danimarca, più della metà probabilmente non mi conosce nemmeno e l'altra metà probabilmente non ha nemmeno sentito parlare di Aarhus. Devono pensare che forse sono uno dei giocatori della seconda squadra che si allena con loro. Ci ho pensato davvero. Ma dopo i primi dieci minuti andava tutto bene. È importante che tu dimostri fin dai primi allenamenti di saper giocare a calcio e di guadagnarti un po' di rispetto. Allora ti tratteranno in modo del tutto normale".

Bisseck ammette poi di sentirsi ora importante per l'Inter, dopo aver conquistato la fiducia dell'ambiente non senza difficoltà: "La sfida più grande per me? Il ritmo, soprattutto in allenamento. Nel sud dell'Europa tutto è un po' più rilassato, soprattutto in Portogallo. In Danimarca, d'altro canto, era tutto molto rigido e cronometrato. In Italia, invece, il mix è molto buono: il nostro allenatore guida il gioco e dà chiare indicazioni tattiche, la squadra è sempre concentrata, il livello e la velocità sono sempre molto alti. Ricordo ancora il mio primo possesso. Non avevo idea di cosa stesse succedendo. La conversazione è continuata più volte e nessuno mi ha tradotto ciò che è stato detto in italiano. Dalla seconda settimana in poi ho potuto dimostrare di essere al mio posto qui all'Inter. Sono importante per la squadra e ho un buon rapporto con l'allenatore. Noto anche che conta su di me e che ha una grande stima di me. Naturalmente, come ogni calciatore, vorrei giocare 90 minuti in ogni partita, ma sono anche abbastanza onesto con me stesso da guardare la situazione nel suo complesso. Quindi le richieste sono molto alte".

Immancabile la domanda sulla sfida contro il Bayern Monaco: "Incontreremo una squadra molto organizzata. Una squadra che non ha problemi a non avere palla. Anche se fondamentalmente anche noi amiamo avere il possesso del pallone. Inoltre, non ci piace affatto subire subire gol. Mai. Nemmeno se siamo già sul 3-0. E quando abbiamo la palla, abbiamo giocatori fenomenali a centrocampo e in attacco. Direi che non sarà una partita facile per nessuna delle due squadre, ed è forse per questo che entrambe aspettano con ansia di vedere come andrà a finire. Sono fiducioso sul passaggio del turno. Noi favoriti per i loro infortuni? In realtà no. Si entra in campo e ci si prepara con i giocatori che sono in forma. E alla fine vuoi vincere ogni partita. Sai benissimo quando stai giocando contro una squadra molto forte. E il Bayern, nonostante tutti gli infortuni, ha ancora una squadra molto, molto forte. Ecco perché non ci prepareremo diversamente. Nessuno qui salta dalla gioia per questo o quel giocatore assente. Ci lanceremo nella partita con lo stesso entusiasmo che avremmo se tutti fossero a disposizione. Certo che la pressione c'è, anche perché siamo l'unica squadra italiana ad essere arrivata ai quarti di finale. Ecco perché le speranze dell'Italia sono riposte in noi, anche se i tifosi delle altre squadre non lo ammetterebbero mai. Alla fine, ogni partita è uguale: vuoi sempre vincere. Anche se la Champions League è un po' più speciale".

Bisseck riavvolge poi il nastro fino alla vittoria della Seonda Stella: "Ricordo ancora il momento in cui abbiamo vinto lo scudetto nel derby contro il Milan; anche quando è stato consegnato il trofeo e poi abbiamo preso l'autobus per attraversare la città. Non dimenticherò mai quei giorni. Erano così emozionanti, così forti. Ma il fatto è che nello sport, dopo, si continua e basta. Anche se abbiamo vinto il nostro 20° titolo, questo è diventato rapidamente storia. Adesso si tratta solo di inseguire il prossimo titolo. Vincere la Champions? Potrei anche smettere di giocare a calcio, perché non c'è niente di meglio (ride, ndr). No, sto scherzando. E' ancora troppo presto per pensarci. Siamo solo ai quarti di finale e ci sono ancora tante squadre molto, molto forti sulla nostra strada. Ma il mio sogno è sicuramente vincere un giorno questo trofeo".

