"Emozioni bellissime" quelle provate per la vittoria del ventesimo scudetto della storia dell'Inter da Nicola Berti che a InterNews24 racconta: "Poi in casa del Milan, una figata pazzesca. Una stagione meravigliosa. A parte la partita contro l’Atletico Madrid non c’è da dire niente a questa Inter. È stata una delle migliori squadre in Europa, annata vincente".

Che cosa pensa possa portare la nuova proprietà americana?

"La nuova proprietà non la conosco, ma mi sembra stiano facendo bene. Abbiamo poi un Marotta fantastico, per me presidente lo era già. Un tuttofare, non sbaglia un colpo".

La sua opinione sull’acquisto di Taremi e di Zielinski e sul loro infortunio nel corso del precampionato.

"Mi dispiace molto per l’infortunio di Taremi perché è uno dei miei giocatori favoriti, uno dei miei idoli. Il primo è Barella, il secondo è lui. Mi dispiace molto per questo infortunio perché gli farà perdere un po’ di smalto e di forma fisica. Il periodo più sfortunato è adesso, perché quando sei in piena preparazione farsi male può essere un problema per dopo. Magari recuperi in 2 settimane ma perdi quel programma che Inzaghi e lo staff hanno fatto per far sì che sarai in forma per tutta la stagione, perché ricordiamo che quest’anno è una stagione completamente differente con sempre più partite. Dunque peccato per questi due infortuni, specialmente per Taremi e Zielinski".

Quanto è stato importante il rinnovo di Barella? E a proposito di rinnovi, anche quello di Lautaro è cosa fatta, manca soltanto l’annuncio ufficiale.

"Non vediamo l’ora di cominciare, un grande applauso a Lautaro. Il rinnovo suo e di Barella sono positivi per riprendere il filo della società nuova. Sono rinnovi che fanno capire che sono importanti e che tengono all’Inter, questo è fondamentale, per noi tifosi è fantastico e sono il segno che abbiamo qualcuno dietro".

Un giudizio sugli acquisti fatti finora da Marotta, Ausilio e tutto lo staff mercato.

"Poi gli acquisti che son stati fatti da Marotta, Ausilio e tutti quanti a parametro zero, Taremi, Zielinski… Delle robe pazzesche, questi sono dei colpi fantastici fatti un anno fa. Secondo me c’è solo positività e non vediamo l’ora di cominciare la nuova stagione".

Si è parlato dell’interesse dell’Inter per Chiesa, in scadenza con la Juve nel 2025. Lei cosa ne pensa del possibile colpo a parametro zero? E invece dello scambio con Frattesi?

"Ma sì, ormai è finita questa cosa delle bandiere. A me non dispiacerebbe per niente, anzi, magari… E allo scambio con Frattesi sarei anche favorevole".

Milan di Fonseca, Juve di Motta e Napoli di Conte… Quale la impensierisce di più? Quali le rivali dell’Inter per il prossimo scudetto?

"Io non vedo queste rivali, non lo so… Le rivali ci sono, ma sarà una nuova stagione per tutti e i calendari così sono completamente differenti. La sorpresa? Non so chi può esserlo, l’Atalanta ma ha perso Scamacca. Secondo me o il Napoli di Conte, o il Milan di Fonseca visto che lo scorso anno non sono andate benissimo".

