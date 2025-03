"Abbiamo lottato fino alla fine, ma il lavoro non è finito. Alziamo la testa e continuiamo a spingere" ha scritto Alessandro Bastoni ieri dopo l'1-1 ottenuto in casa del Napoli, dove la squadra di Simone Inzaghi ha condotto il match in vantaggio fino al 97esimo, quando Billing ha trovato il varco giusto per punire i Campioni d'Italia ed evitare loro i tre punti che avrebbero potuto pesare non poco nell'economia della classifica. A commentare il post del difensore interista, al Maradona tra i migliori in campo della compagine nerazzurra, è l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi che rivolgendosi al 95 dell'Inter sprona la squadra di Inzaghi.

"Ale non molliamo - ha scritto lo Zio spronando il gruppo -. Nelle difficoltà avete dimostrato di essere squadra. Un abbraccio" commento poi corredato da un paio di cuori nerazzurri.

