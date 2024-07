Beppe Bergomi approva la capacità della dirigenza interista nei movimenti sul mercato. Di seguito le parole dell'ex difensore sulle frequenze di Sky Sport: "L'Inter ha sempre delle buone idee sul mercato, sono tranquillo perché la dirigenza lavora bene e non si farà trovare impreparata. La rosa è fortissima anche nella varietà. L'infortunio di Buchanan ha costretto la dirigenza a cercare un terzo di difesa che può fare il quinto a centrocampo. Gli impegni sono tanti e Inzaghi non vuole farsi trovare scoperto. Penso che si muoverà anche su un attaccante giovane, credo lo stia cercando con caratteristiche diverse rispetto a quelli già in rosa. A meno che non resti Valentin Carboni".

Sullo Scudetto: "Ha una difesa forte ma non velocissima. Il distacco non è abissale, con il mercato delle altre big e il cambio degli allenatori, deve avere la stessa ferocia dell'anno scorso, altrimenti sarà difficile riconfermarsi".